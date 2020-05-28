AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيفية علاج الكحة الجافة بطرق بسيطة

الخميس 28/مايو/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
الكحة الجافة تؤثر بشكل سلبي على التنفس ومن الممكن أن تؤثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي وعرض موقع health وسائل لعلاج الكحة الجافة.

حمض ارتجاع

ستأخذ دواء لتحييد إنتاج الأحماض أو تقليله أو منعه وتشمل أدوية الارتجاع:

مضادات الحموضة

حاصرات مستقبلات H2

مثبطات مضخة البروتون

الربو

يمكن أن تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج الربو المنشطات وموسعات الشعب الهوائية التي تتطلب وصفة طبية وتعمل هذه الأدوية على تقليل التورم في الشعب الهوائية وتوسيع ممرات الهواء الضيقة لمساعدتك على التنفس بسهولة أكبر وقد تحتاج إلى تناولها كل يوم على المدى الطويل، لمنع نوبات الربو أو حسب الحاجة لوقف النوبات عند حدوثها.

التهاب الشعب الهوائية المزمن

تستخدم موسعات الشعب الهوائية والستيرويدات المستنشقة لعلاج التهاب الشعب الهوائية المزمن وأشكال أخرى من مرض الانسداد الرئوي المزمن وعلاج الكحة الناسفة التي تؤثر على الرئتين.

الالتهابات

يمكن أن تساعد المضادات الحيوية في علاج الالتهاب الرئوي أو الالتهابات البكتيرية الأخرى والكحة الجافة.

التنقيط الأنفي

يمكن لمضادات الاحتقان ومضادات الهيستامين والبخاخات الأنفية الستيرويد أن تمنع استجابة الحساسية التي تسبب إنتاج المخاط وتساعد على تقليل التورم في الممرات الأنفية.

طرق إضافية لإدارة أعراضك

يمكنك السيطرة على الكخة الجافة من هلال مثبط الكحة والادوية اللازمة وغالبًا ما تحتوي أدوية السعال التقليدية الأخرى على الكودايين المخدر أو الهيدروكودون وعلى الرغم من أن هذه الأدوية يمكن أن تساعد في تهدئة السعال لديك ، إلا أنها تسبب أيضًا النعاس وقد تتشكل عادة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعال الرطب والجاف.. أيهما يدل على فيروس كورونا؟

السر في 13 دواء منهم متداول بـ مصر.. طريقة علاج رئيس الوزراء البريطاني من كورونا.. تفاصيل

أعرف الحقيقة.. هل يوجد فرق بين السعال الجاف والرطب لتحديد الإصابة بفيروس كورونا؟

3 طرق لـ علاج الكحة المستمرة.. وصفات منزلية تخلصك من السعال الجاف

لو استمرت 8 أسابيع.. 4 علاجات للتخلص من الكحة

ترشيحاتنا

فيديوجراف| فرص عمل حقيقية بالسعودية مهن مختلفة ومرتبات مجزية

قرار عاجل من ترامب بشأن حادث منيابوليس

لسلامتك أولا.. الداخلية والعدل والنيابة تتيح خدماتها إلكترونيا تجنبا لانتشار كورونا

نسيت كام يوم فطرت في رمضان.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

يسرا وأبطال خيانة عهد يروون كواليس المسلسل في معكم منى الشاذلي.. صور

في ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. عاش حياة مأساوية وأصيب بجلطة بسبب خيانة شقيقه له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر مقود السيارة يسبب كورونا.. أقذر من المرحاض.. فيديو

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021

بألوان مبهجة.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال