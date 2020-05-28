إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

وقال بيان صادر عن المحافظة، اليوم، إنه وفي إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان المحافظة، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ.









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