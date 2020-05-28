AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وقال بيان صادر عن المحافظة، اليوم، إنه وفي إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان المحافظة، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ.


اقرأ أيضا:


وأشارت محافظة الإسكندرية، في بيانها إلى أنه تم حصر جميع المخالطين للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن، لا سيما أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بحسب البيان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 محافظات فقط خالية من كورونا في مصر.. تعرف عليها

بدء مؤتمر الصحة لإعلان مستجدات فيروس كورونا

توزيع كمامات علي الحضور فى مؤتمر وزيرة الصحة حول تطورات فيروس كورونا

إجمالي المصابين 442 حالة .. وزير الإعلام: ملتزمون بالشفافية فى إعلان أرقام المصابين بفيروس كورونا

4 مستشفيات تحت حصار كورونا.. تفاصيل إصابات الأطقم الطبية من مركز مجدي يعقوب إلى معهد الكبد

كورونا يتسلل لمستشفي أبورديس بجنوب سيناء ويصيب اثنين من الطاقم الطبي

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. المعامل المركزية: إجراء 4000 تحليل كورونا يوميا.. روسيا تعلن علاجا لفيروس كورونا الشهر المقبل.. ورد فعل غريب من يسرا بعد علمها بإصابتها بمرض خطير

حكم الزواج بمن لا يصلى..على جمعة يقدم النصائح

أول شاشة عرض ذكية رخيصة الثمن.. شاومي تعلن عن Redmi 1A

بالملقاط.. سيدة تبتكر طريقة جديدة لتقطيع تورتة وتجمع 5 ملايين مشاهدة

مسح: نصف الأمريكيين فقط يعتقدون أنهم سيحصلون على لقاح كورونا حال تم تطويره

هجوم على عمرو محمود ياسين بسبب دعم شيكابالا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمحبي الأناقة.. شركة أزياء إيطالية تبدأ تصنيع كمامات شفافة.. شاهد

بسبب كورونا .. شاهد بيونسيه متخفية بالكامل

خالفت جميع التوقعات.. معمرة 103 أعوام تتغلب على فيروس كورونا