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أخبار العالم

السعودية.. إصابات كورونا تتجاوز 80 ألف حالة

الخميس 28/مايو/2020 - 03:02 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في السعودية تتجاوز 80 ألف حالة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1644 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لـ "العربية"، قالت وزارة الصحة السعودية إن العدد الكلي للحالات المسجل إصابتها بفيروس كورونا في المملكة قد ارتفع إلى 80185 إصابة بعد تسجيل 1644 إصابة جديدة.

وأضافت الصحة السعودية أنه تم الإبلاغ عن 16 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 441 حالة منذ تفشي الجائحة في المملكة.

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وأوضحت الوزارة السعودية أن تم تعافي 3531 حالة جديدة ليصل بذلك إجمال عدد المتعافين إلى 54553 حالة.

وقد بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من تخفيف القيود الاحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا. 

ويوم الثلاثاء الماضي، وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على تخفيف الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من الخميس، والعودة لأوضاع الحياة الطبيعية ابتداءً من 21 يونيو.
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