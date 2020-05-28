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أخبار العالم

السعودية تبدأ تطبيق المرحلة الأولى من تخفيف قيود كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 05:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من تخفيف القيود الاحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا.

ويوم الثلاثاء الماضي، وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على تخفيف الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من الخميس، والعودة لأوضاع الحياة الطبيعية ابتداءً من 21 يونيو.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه بداية من الأحد المقبل، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

وأضافت أنه سيتم استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما سيتم استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا، ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

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