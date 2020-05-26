الداخلية السعودية تقرر فتح الأنشطة الاقتصادية والتجارية

أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، في المجالات، بما فيها الطلبات الداخلية في المطاعم، والطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.





وقالت الداخلية السعودية إنه تقرر استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك "صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما"، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.





وأكدت الداخلية السعودية على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.





وأضافت أنه يتم الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية والطارئة وغيرها في أثناء فترة منع التجول من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية وتطبيق (توكلنا) والتي يتم إضافتها خلال أوقات منع التجول، من خلال طلبها عبر التطبيق الرسمي (توكلنا) للهواتف الذكية.