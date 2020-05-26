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أخبار العالم

فتح المساجد وتخفيف الحظر.. السعودية تعلن إجراءات جديدة للتعايش مع كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً، ابتداءً من الخميس المقبل، 5 شوال، وحتى نهاية السبت 7 شوال.

فيما قررت السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة في أثناء فترة عدم منع التجول.

كما أعلنت عن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح في المجالات التالية : محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات) والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.

وقررت- ابتداءً من الأحد 8 شوال حتى نهاية السبت 28 شوال- السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشملت القرارات، استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.
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