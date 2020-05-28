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حوادث

أثناء ذهابهم لجمع الطماطم.. إصابة 17 عاملاً في حادث انقلاب سيارة بالنوبارية

الخميس 28/مايو/2020 - 03:15 م
ميكروباص - ارشيفية
ميكروباص - ارشيفية
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جمالات الدمنهورى

أصيب 17 عاملاً زراعياً بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى السريع أمام دسونس الحلفاية أبو حمص اتجاه الإسكندرية.

وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبو حمص يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع .

وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع أثناء ذهابهم للعمل صباح اليوم لجمع الطماطم باحدى مزارع غرب النوبارية بالطريق الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من  مبروك جمعة محمود ٤٠ سنة  سائق السيارة،وإيمان محمد جمعه ١٧ سنة وشقيقتها روان ١٨ سنة ونورا صبرى جابر ١٨ سنة وأسماء مجدى السيد ١٤ سنة، ومنة الله سامح محمد ١٦ سنة ونورهان حسين عبد الحميد ١٥ سنة ونادية محمد عبد الحليم ١٧ سنة .

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ونتج عن الحادث إصابة ايمان حسين عبد الحليم ١٨ سنة كدمات وسماح حامد عبد الحليم ١٨ سنة ومنار خالد حامد ١٧سنة وأمل محمود السيد ١٣سنة ورحمة محمود محمد ١٦ سنة وهاجر بدر سعد ١٥ سنة وروضة أحمد سعد ١٨سنة ورحمة سعيد على ١٦ سنة ورانيا سعيد على ١٨سنة .

 جميعهم يقيمون بدائرة مركز أبو حمص، وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور لإتخاذ العلاج اللازم..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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