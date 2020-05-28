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أخبار العالم

بسبب هونج كونج.. الولايات المتحدة تعتزم معاقبة الصين بهذا الأمر

الخميس 28/مايو/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن اعتزام إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلغاء تأشيرة الدخول لبعض الطلاب والباحثين الصينيين، الذين تربطهم علاقة بالكليات المرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني. 


ووفقا للصحيفة فإن المسئولين الأمريكيين يناقشون الآن طرقا مختلفة لمعاقبة الصين، بسبب ما يقومون به من أفعال في هونج كونج.
 

وقالت الصحيفة إن هذا الاجراء يمكن أن يؤثر على 3 آلاف طالب على الاقل في الصين، من مجموع 300 ألف طالب صيني يدرسون في الولايات المتحدة. 


وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية أنها تدرس فرض عقوبات على السلطات الصينية بسبب أفعال تتعلق بهونج كونج. 

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