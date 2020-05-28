مقتل مسنة بخمس طعنات نافذة بإحدى قرى إيتاى البارود

لقيت مسنة مصرعها بقرية كفر الحفناوى بدائرة مركز إيتاى البارود إثر إصابتها بعدة طعنات بالصدر والبطن والظهر إثر إعتداء آخرين عليها وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد مقتل رفيعه ع.م٨٢ سنة مقيمة بقرية كفر الحناوى بدائرة المركز إثر إصابتها بطعنة بالصدر والظهر و٣ طعنات بالبطن إثر تعدى آخرين عليها بسلاح أبيض.