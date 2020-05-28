انتصرت على الفيروس وماتت من الفرحة.. ماذا حدث مع متعافية كورونا في قنا

بعد أيام من العلاج من فيروس كورونا المستجد بمستشفى حميات قنا، تماثلت سيدة أربعينية للشفاء من الفيروس ولم تتمالك نفسها من الفرحة بالشفاء من الفيروس القاتل الذي غيب الفرحة عنها وعن أسرتها خلال أيام شهر رمضان المبارك.





الفرحة لم تدم طويلًا، فبعد ساعات قليلة من استعدادها للخروج بعد أن أثبتت التحاليل سلبية العينات التى تم أخذها منها، دخلت إلى غرفتها بالمستشفى لتغيير ملابسها استعدادًا للخروج خارج أسوار المستشفى، لكن أجلها انتهى داخل غرفتها.





كان تحلم أن تخرج على قدميها لمرافقة زوجها إلى منزلهما بإحدى قرى قنا ، لكنها خرجت جثة هامدة محمولة على الأكتاف، بعد إصابتها بسكتة قلبية خلال تجهيز حقيبتها للخروج من المستشفى.





زوجها الذى جاء مسرعًا من قريته لاستلام زوجته التي تعافت من كورونا، للعودة بها إلى قريته والاحتفال بسلامتها، تبدلت أحواله بعد دقائق من انتظاره أمام مستشفى حميات قنا، عندما أخبروه أن زوجته توفاها الله وفاة طبيعية.





بداية القصة حدثت منذ 10 أيام، عندما حضرت فاطمة.أ.ع 47 مقيمة بقرية تابعة لمركز قنا، إلى مستشفى حميات قنا، وتأكدت إصابتها بفيروس كورونا، فتم عزلها بالمستشفى بعد التأكد من ايجابية عينتها، ومنذ 3 أيام تماثلت للشفاء وتم إجراء مسحات جديدة لها لتظهر تعافيها وسلبية العينة.





بعد التأكد من سلبية العينة، تقرر خروجها من المستشفى و اتصلت بزوجها لتخبره بسلبية العينة الأخيرة وضرورة حضوره لاستلامها من أمام المستشفى، لكن انتظاره طال أمام المستشفى ليخبروه بأن زوجته توفيت وفاة طبيعية بعد شفائها من فيروس كورونا.





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