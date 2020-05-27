ضبط عاطل بنقاده بحوزته مخدر الشابو و 85 ألف جنيه

ألقت أجهزة الأمن بقنا، القبض على عاطل مقيم بقرية أسمنت، التابعة لمركز نقاده و بحوزته كمية مواد مخدرة ومبلغ مالى كبير.

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تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث بضبط دردير.م.ا"حال استقلاله سيارة أجرة بمدخل نقادة الصحراوى وبحوزته كمية مخدر شابو ومبلغ مالى ٨٥ ألف جنيه.





تم التحفظ على المتهم و المضبوطات، بمركز شرطة نقاده، لحين العرض على النيابة العامة.

تبين من التحريات الأولية، أن المتهم سبق اتهامه فى عدة قضايا نصب"و مقيم قرية اسمنت بمركز نقاده.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.















