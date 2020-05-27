بسبب لعب العيال.. حبس موظف لإطلاقه الرصاص على آخر بنقاده في قنا

أمرت نيابة نقاده بمحافظة قنا، بتجديد حبس موظف بالبنك الزراعى المصرى فرع نقاده، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإطلاقه الرصاص على أحد الأشخاص مما أدى إلى إصابته بطلق ناري.

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تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا إخطارا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز نقاده، ما أدى لإصابة أحد الأشخاص بطلق نارى فى القدم وتمت إحالته لمستشفى أسيوط الجامعى.

تبين من تحريات العميد أمين سند، رئيس مباحث المديرية، عن نشوب مشاجرة بين عائلة " آل سباته" وعائلة " آل صادق " بسبب لهو الأطفال.

و خلال المشاجرة أطلق عفت. م.ا ٥٥ سنة، من العائلة الثانية، موظف بالبنك الزراعى، عدة طلقات نارية من سلاح نارى كان بحوزته ما أدى لإصابة أحد الأشخاص من العائلة الأولى.

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وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه أربعة أيام، تم تجديدها إلى 15 يوما.