AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب لعب العيال.. حبس موظف لإطلاقه الرصاص على آخر بنقاده في قنا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:12 م
حبس
حبس
Advertisements
يوسف رجب

أمرت نيابة نقاده بمحافظة قنا، بتجديد حبس موظف بالبنك الزراعى المصرى فرع نقاده، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإطلاقه الرصاص على أحد الأشخاص مما أدى إلى إصابته بطلق ناري.

اقرأ أيضًا| منذ انطلاق الموسم.. توريد 146 ألفًا و855 طن قمح للصوامع والشون في قنا


تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا إخطارا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز نقاده، ما أدى لإصابة أحد الأشخاص بطلق نارى فى القدم وتمت إحالته لمستشفى أسيوط الجامعى.

تبين من تحريات العميد أمين سند، رئيس مباحث المديرية، عن نشوب مشاجرة بين عائلة " آل سباته" وعائلة " آل صادق " بسبب لهو الأطفال.

و خلال المشاجرة أطلق عفت. م.ا ٥٥ سنة، من العائلة الثانية، موظف بالبنك الزراعى، عدة طلقات نارية من سلاح نارى كان بحوزته ما أدى لإصابة أحد الأشخاص من العائلة الأولى.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه أربعة أيام، تم تجديدها إلى 15 يوما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بـ قنا

رغم حظر الأسواق.. حالة كر وفر بين تجار سوق الأحد بدشنا لخلافهم على ثمن عجل

معركة بالأسلحة بين عائلتين بمصر القديمة بسبب لعب الأطفال

حبس طرفي مشاجرة تسببا فى إصابة طفل بطلق ناري بمصر القديمة

ترشيحاتنا

طرح شقق من التمويل العقارى دون دعم لأصحاب الدخول الأعلى.. تفاصيل

منظمة الصحة العالمية: لا ننصح بـ هيدروكسي كلوروكوين لعلاج كورونا

تقرير مغربي.. أزارو طلب من الأهلي تخفيض المطالب المادية للرحيل إلى السعودية

فتنة نادي القرن.. بدأت بـ لافتة وقد تنتهي بكارثة

سر امتناع البريطانيين عن البيض الأبيض طوال 40 عامًا

الصحة العالمية تصدم المتعافين من كورونا .. وتحسم مصيرعلاج ترامب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعد سمير يمازح باسم علي بهذه الطريقة

بفستان لافت.. يارا تتألق بإطلالة ساحرة تبرز جمالها

قالتله يا أصلع.. شاب يجري عملية زراعة شعر بـ40 ألف جنيه بسبب فتاة| صور