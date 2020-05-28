منة فضالى تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها





علقت منة فضالى على الصورة قائلة : الحياة قصيرة .. اقضى وقتك مع الشخص الذى يجعلك تضحك.





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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالاتى :





" متألقه دايماااا بحبك اوووي , عندك حق , صح جدا .. كل سنه وانتى طيبة "





وقد شاركت منة فضالى مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.







