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بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

الأحد 24/مايو/2020 - 01:14 م
منة فضالي
منة فضالي
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها الفنانة منة فضالي بعدسة المصور سعيد مهران.

وتألقت منة فضالي مرتدية فستان باللون الأبيض المميز بتصميم الكرانيش على أعلى الأكمام، وظهرت منة فضالي في إطلالتها بشكل جمالي ناعم وجديد.

وتركت منة فضالي خصلات شعرها البني بدون أي إضافات لتظهر به بتسريحة بسيطة، فيما وضعت اللمسات الجمالية التي تبرز جمالها، فاختارت اللون البمبي في الشفاه، مع رسم العين والحواجب بطريقة طبيعية.

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واستكملت إطلالتها بوضع الأقراط ذا اللؤلؤ الأبيض في الأذن.

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