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فن

ربنا عوض صبرك خير .. منة فضالي تهنئ أحمد زاهر بنجاح مسلسل البرنس

السبت 23/مايو/2020 - 04:42 ص
منة فضالى
منة فضالى
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سيد احمد
وجهت الفنانة منة فضالى رسالة لـ الفنان أحمد زاهر تهنئه فيها على  نجاحه  فى مسلسل البرنس.


ونشرت منة فضالى صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت منة فضالى قائلة: "أخويا وعشرة عمر بجد فرحانة ليك جدا ربنا عوض صبرك خير مبروك يا أبو البنات مبروك يا فتحي شابوه". 


وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

 فعلا كان مميز وكلو شهد بكده وشهادة من السندريلا منه فضالي وبس وبس وبس وبس وبس .

ماشاء الله عامل حاجة جامدة .

ربنا يوفقك ياحمد فى اللى جاى .

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 يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر فى بطولة مسلسل البرنس الذي تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



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