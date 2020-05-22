مخلينى فى نص هدومى.. نجلة أحمد زاهر تعلق على دور والدها فى البرنس

قالت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، إنها بدأت بالعمل فى المجال التمثيلي من 5 سنوات فى كابتن هيما وبعد ذلك عمر وسلمى، موضحة ان والدها أوقفها عن التمثيل لفترة حتى يفرق الجمهور بين عملها فى الصغر والكبر.





وأضافت ليلى أحمد زاهر ، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنها كانت تطلق على والدها قاهر المواهب بسبب قرارة بوقفها عن التمثيل.





وأشارت إلى أنها تحب التمثيل بشكل جنونى، وكان يرفض لإتمامها الجامعة، وأكدت أنها بعد وصولها العمل فى تلك الأعمال تقدم الشكر له.





وأوضحت ، أن والدتها كانت تقف مع والدها، ولكن بعد ترشيحها للعمل مع الفنان ياسر جلال، وأن الترشيح كان من ياسر جلال نفسه تم الموافقة، مؤكدة أن ياسر جلال هو من ساعدها فى العودة بعد اقناع والدها.





ولفتت ، إلى أن دورها فى المسلسل كان مميز، وعلقت ليلى أحمد زاهر، على دور والدها فى البرنس وقال " ابويا مخلينى فى نص هدومى".