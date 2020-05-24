بـ إطلالة محتشمة.. جوهرة تهنئ متابعيها بـ عيد الفطر

شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وهنأت جوهرة متابعيها بمناسبة حلول عيد الفطر، وعلقت على الصورة: "عيد مبارك".





وظهرت جوهرة في الصورة مرتدية عباءة باللون الأزرق مطرزة من منطقة الخصر والصدر والأكمام باللون الفضي لإبراز أناقتها بإطلالة محتشمة.





وتركت جوهرة خصلات شعرها الاسود الحريري منسدلا بطريقة انسيابية أعلى الكتف.





كما اختارت بعض اللمسات الجمالية التي تبرز جمال ملامحها الرقيقة، ففضلت أن تضع اللون الأحمر في الشفاه ، مع رسم العين بطريقة بسيطة.





كما استكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات البسيطة مثل الاقراط في الاذن، وبعض الخواتم في اليد.



