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فن

الراقصة جوهرة تشعل تيك توك برقصها على اغنية "كورونا فيروس"

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:16 ص
الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
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مريم عزت
نشرت الراقصة جوهرة , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات " تيك توك " فيديو جديد . 

ظهرت جوهرة فى الفيديو وهى ترقص على اغنية " كورونا فيروس " للفنان محمد رمضان " . 

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من ناحية أخرى، نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".

وقال عمر كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": "هناك عمل فني يجمعني بجوهرة، وانتشرت صور تجمعني معها في أحد الكافيهات وتم استخدامها بشكل خاطئ".
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