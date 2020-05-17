البرنس الحلقة 23.. نور تطلب الزواج من محمد رمضان

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان تطورأت أبرزها قيام "رضوان البرنس" بعلقة ساخنة لأخويه "فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء.
قامت "علا" باحتضانه ومحاولة مواساته، وطلبت منه الزواج، ورد عليها "رضوان بانه يحلم.
وتضمنت أحداث الحلقة بحث كل من علا ونورا وعادل عن مريم ابنة رضوان في موقف السيارات، حيث سألوا العديد من السائقين عليها ولكنهم لم يجدوها.
تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.