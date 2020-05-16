أحمد سعد يحتفل بنجاح أغنياته في البرنس

احتفل الفنان أحمد سعد بتصدر أغنياته التي قدمها ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للتريند على "اليوتيوب".





ونشر أحمد سعد صورة من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا: "شكرًا لكل جمهوري على تفاعلكم القوي مع أغاني مسلسل البرنس ، سعيد جدًا بالنجاح ده 🙏🏽".





مسلسل " البرنس " يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.





"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.





تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



