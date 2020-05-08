بعد طرحها على يوتيوب.. بقى دولا من دمي لـ أحمد سعد تقترب من نصف مليون مشاهدة

حققت أغنية "بقى دولا من دمى" للفنان أحمد سعد من مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا حيث إقتربت من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة بعد طرحها عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "بقي دولا من دمي!.. كانوا اغلي ناسي وكل همي اللي عشانهم اموت.. بقي دولا من دمي!.. دولا اللي لو يوم قالوا اه اسمعها من غير صوت".
"نفس الجدور بس الفروع انفرقت بقي بينها سور.. جفت قلوب كانت في يوم تملي البحور.. لو سامعني يا ابويا محتاجلك تقول.. ازاي زرعت في ارضي خير وسبت ارض اخواتي بور؟".
وأغنية "بقى دولا من دمي" كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموزيع الموسيقي عادل حقي.
وتدور أحداث مسلسل البرنس، في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.
مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.