AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد طرحها على يوتيوب.. بقى دولا من دمي لـ أحمد سعد تقترب من نصف مليون مشاهدة

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:42 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "بقى دولا من دمى" للفنان أحمد سعد من مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا حيث إقتربت من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة بعد طرحها عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "بقي دولا من دمي!.. كانوا اغلي ناسي وكل همي اللي عشانهم اموت.. بقي دولا من دمي!.. دولا اللي لو يوم قالوا اه اسمعها من غير صوت".

"نفس الجدور بس الفروع انفرقت بقي بينها سور.. جفت قلوب كانت في يوم تملي البحور.. لو سامعني يا ابويا محتاجلك تقول.. ازاي زرعت في ارضي خير وسبت ارض اخواتي بور؟".

وأغنية "بقى دولا من دمي" كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموزيع الموسيقي عادل حقي.

وتدور أحداث مسلسل البرنس، في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" ‏أحمد فهيم‎.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحمد سعد يتلو بعض اَيات القرآن الكريم علي تيك توك

تعرف على كلمات أغنية مين يلومنا لـ أحمد سعد من مسلسل البرنس

أغنية مين يلومنا من مسلسل البرنس تحقق ربع مليون مشاهدة

أغنية مسلسل البرنس لـ محمد رمضان تتخطى نصف مليون مشاهدة

مين يلومنا لـ أحمد سعد من مسلسل البرنس تقترب من المليون مشاهدة

نور توجه رسالة لـ أحمد زاهر في عيد ميلاده.. شاهد

ترشيحاتنا

هل تسخين السيارة في الصباح ضروري أم لا ؟

الصحة تحسم الجدل حول تفشي فيروس كورونا بالمرحلة الثالثة.. فرق التقصي الوبائي كلمة السر

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يهاجم عمرو الجنايني.. صلاح يزين التشكيل المثالي للأفضل فى الدوري الإنجليزي.. وحالات إيجابية لتحليل كورونا في الدوري الإسباني

محمد عادل إمام يعلق على النجاح الكبير لـ أحمد العوضي

غادة عبد الرازق تحتفل بزواجها بهذه الصورة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

28 ألف جنيه..سعر حذاء هيفاء وهبى فى أحدث جلسة تصوير..صور

خصم 30 ألف جنيه على أسعار شيفروليه في مصر اليوم .. بعد طرح كابتيفا 2020 chevrolet captiva

عزومتك من المغرب.. فاصوليا وسلطة كسكسي وشوربة الطماطم المغربية