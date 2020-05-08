بعد طرحها على يوتيوب.. بقى دولا من دمي لـ أحمد سعد تقترب من نصف مليون مشاهدة

تقول كلمات الأغنية: "بقي دولا من دمي!.. كانوا اغلي ناسي وكل همي اللي عشانهم اموت.. بقي دولا من دمي!.. دولا اللي لو يوم قالوا اه اسمعها من غير صوت".

"نفس الجدور بس الفروع انفرقت بقي بينها سور.. جفت قلوب كانت في يوم تملي البحور.. لو سامعني يا ابويا محتاجلك تقول.. ازاي زرعت في ارضي خير وسبت ارض اخواتي بور؟".





وأغنية "بقى دولا من دمي" كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموزيع الموسيقي عادل حقي.





وتدور أحداث مسلسل البرنس، في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



