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فن

أحمد سعد يعلن نجاحه وتصدره التريند بـ5 أغان دُفعة واحدة.. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:34 م
احمد سعد
احمد سعد
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

علق أحمد سعد قائلا: الحمد لله ..٥ اغاني ليا في التريند في وقت واحد.

جاءت الخمس اغان كالاتي:  يا أيام بيا عدي ، و بقي دولا من دمي، و تتر بدايه  و نهاية مسلسل البرنس ، و ٧ سنين سجن ،مكتوب علي قلبي،  وهدور

وجاءت التعليقات كالاتي :

الف مبروك
تستاهل يا نجم
كلهم حلوين جدا 
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والجدير بالذكر حققت أغنية "بقى دولا من دمى" للفنان أحمد سعد من مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا حيث حققت 150 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

وأغنيتة الجديدة  "يا بخته"، تنتمي للون الموسيقي المقسوم، وهي من كلمات أحمد إبراهيم، ولحن أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمود صبري، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة علي يوتيوب بعد أزمه فيروس كورونا.
 
وفى سياق حققت   أغنية تتر مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان نجاحا كبيرا  والأغنية تحمل اسم "مفيش حاجه صعبة"، والأغنية من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضرى.

 
وطرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي"،  عبر موقع يوتيوب، من ألحانه وكلمات أحمد إبراهيم، وذلك لتهدا الشعب  بأن أزمة فيروس كورونا سوف نتغلب عليها دون خسائر.
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