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فن

ياسين السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح مسلسل البرنس

السبت 16/مايو/2020 - 09:25 م
محمد رمضان و محمد
محمد رمضان و محمد سامى وياسين السقا
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محمد بدران
حرص ياسين نجل الفنان احمد السقا على تهنئة الفنان محمد رمضان على نجاح مسلسله الجديد "البرنس"، الذي يعرض حاليًا في السباق الرمضاني. 

ونشر ياسين السقا صورة تجمعه مع الفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامى عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "البرنس مبروك احلى مسلسل".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.

"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

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