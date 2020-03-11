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فن

بعد الاعتذار للشاب الآسيوي.. أحمد السقا وابنه ياسين: هي دي أخلاق المصريين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تضامن الفنان أحمد السقا، وابنه "ياسين"، مع الشاب الصيني الذي تعرض للتنمر على الطريق الدائري؛ بسبب الشك في إصابته بفيروس كورونا.

ونشر ياسين السقا، مقطع فيديو الاعتذار للشاب الصيني، عبر حسابه على انستجرام، معلقا عليه: "هى دى أخلاق الشعب المصرى، الحمد لله، ياريت ده يبقا درس لينا كلنا فى المستقبل، لا للعنصرية ولا للتنمر".

فيما أعاد النجم أحمد السقا، نشلر "بوست " ابنه ياسين عبر استورى حسابه على انستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه/ حيث جاءت أبرز التعليقات كالآتى :

"فعلا فعل مخجل فى حق المصريين - لا للعنصرية - حاجة تكسف".
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