شاهد.. صبا مبارك تبهر متابعيها من داخل الحجر المنزلي

نشرت النجمة الأردنية صبا مبارك صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت صبا مبارك من الحجر المنزلى باإطلالة كاجوال أنيقة نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، وتركت خصلات شعرها القصير الأسود بطريقة مموجة خطفت الأنظار، مع وضع اللمسات الجمالية التي ترتكز على الألوان الترابية.





وعلقت صبا مبارك على الصورة قائلة:"اليوم الأول .. 1 كن سوبرمان . . اول يوم".





يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.



