صبا مبارك تنشر صورة لها من أمام الطائرة.. شاهد

فيما جائت تعليقات التابعين كالتالى :

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" زى القمر ".

وتابعت أخرى قائلة :" شكلك يجنن يا صبا ".

و تابعت احد محبين صبا مبارك قائله : ربنا يسعدك و يفرح قلبك يا روحي .