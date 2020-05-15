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فن

صبا مبارك تنشر صورة لها من أمام الطائرة.. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة الأردنية صبا مبارك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام من أمام الطائرة.

وعلقت صبا مبارك على الصورة قائلة:"أخيرًا".

فيما جائت تعليقات التابعين كالتالى :
وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" زى القمر ".
وتابعت أخرى قائلة :" شكلك يجنن يا صبا ".
و تابعت احد محبين صبا مبارك قائله : ربنا يسعدك و يفرح قلبك يا روحي .

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و يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.


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