صبا مبارك تنشر صورة لها من أمام الطائرة.. شاهد

نشرت النجمة الأردنية صبا مبارك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام من أمام الطائرة.
وعلقت صبا مبارك على الصورة قائلة:"أخيرًا".
فيما جائت تعليقات التابعين كالتالى :
وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" زى القمر ".
وتابعت أخرى قائلة :" شكلك يجنن يا صبا ".
و تابعت احد محبين صبا مبارك قائله : ربنا يسعدك و يفرح قلبك يا روحي .
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و يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.