بعد إعلان حقيقة زواجه من جوهرة.. الجمهور يطارد عمر كمال

وقال إن علاقته بالراقصة جوهرة مجرد عمل فقط، وإن جوهرة إنسانة خفيفة الظل والكل يميل لها خاصة أن علاقتها جيدة مع الجميع، وسبب في نجاح الأغاني عندما ترقص عليها، متابعا: "أنا دائما مبتسم وأكره التكشير".

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وكشف عمر كمال، عن ارتباطه فى فترة سابقة بـ فتاة أماراتية، معقبا:" كان فيه مشروع ارتباط رسمى لكن لم نتفق".





بينما أنكر فى حواره مع إيناس الدغيدي، شائعة ان الفتاة الإماراتية هي التي تنفق عليه، مؤكدا أنه يعمل بالعديد من الدول وينفق على نفسه وأن هذة الأقاويل مجرد شائعات.



