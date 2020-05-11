عمر كمال ينشر لحظة مؤثرة من حياته.. شاهد

وظهر البوست ان عمر كان يشترى مع خطيبته ذهب الشبكة ولكنها تركته وقتها لانه كان لا يملك الثمن المطلوب وقامت بإحراجه بالرغم من حبه الشديد لها.كتب معلقا على الصورة " حصل والله".اقرأ ايضاتفاعل عدد كبير من متابعيه على الصورة و جاءت تعليقاتهم كالاتى:ربنا يعوضك بالاحسن منها انت تستاهل كل خيراكيد خسرتها عشان ربنا يرزقك بالاحسن منها بكتيرو كان قد حل المطرب عمر كمال، ضيفًا ببرنامج المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس"، وأدلى عمر كمال، بمجموعة من التصريحات الجريئة، بشأن خلافاته معحسن شاكوش وعلاقته بباقي مطربى المهرجانات.