عمر كمال ينشر لحظة مؤثرة من حياته.. شاهد

نشر عمر كمال مطرب المهرجانات صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وتظهر الصورة بوست لأحد الأشخاص يحكى عن تجربة مر بها عمر فى فترة من حياته و قام بسردها فى برنامج " شيخ الحارة".
وظهر البوست ان عمر كان يشترى مع خطيبته ذهب الشبكة ولكنها تركته وقتها لانه كان لا يملك الثمن المطلوب وقامت بإحراجه بالرغم من حبه الشديد لها.
كتب معلقا على الصورة " حصل والله".
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تفاعل عدد كبير من متابعيه على الصورة و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
ربنا يعوضك بالاحسن منها انت تستاهل كل خير
اكيد خسرتها عشان ربنا يرزقك بالاحسن منها بكتير
و كان قد حل المطرب عمر كمال، ضيفًا ببرنامج المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس"، وأدلى عمر كمال، بمجموعة من التصريحات الجريئة، بشأن خلافاته معحسن شاكوش وعلاقته بباقي مطربى المهرجانات.
وتظهر الصورة بوست لأحد الأشخاص يحكى عن تجربة مر بها عمر فى فترة من حياته و قام بسردها فى برنامج " شيخ الحارة".
وظهر البوست ان عمر كان يشترى مع خطيبته ذهب الشبكة ولكنها تركته وقتها لانه كان لا يملك الثمن المطلوب وقامت بإحراجه بالرغم من حبه الشديد لها.
كتب معلقا على الصورة " حصل والله".
اقرأ ايضا: عمر كمال لـ شيخ الحارة: ملتزم بالصلاة.. حمو بيكا طيب وحسن شاكوش مش سالك.. وهذه علاقتي بجوهرة.. فيديو
تفاعل عدد كبير من متابعيه على الصورة و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
ربنا يعوضك بالاحسن منها انت تستاهل كل خير
اكيد خسرتها عشان ربنا يرزقك بالاحسن منها بكتير
و كان قد حل المطرب عمر كمال، ضيفًا ببرنامج المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس"، وأدلى عمر كمال، بمجموعة من التصريحات الجريئة، بشأن خلافاته معحسن شاكوش وعلاقته بباقي مطربى المهرجانات.