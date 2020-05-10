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توك شو

عمر كمال: حمو بيكا سبب شهرتي .. وشاكوش مش سالك.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 09:03 م
عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المطرب عمر كمال، إن مطرب المهرجانات حمو بيكا صاحب فضل عليه وسبب رئيسي في شهرته هو وحسن شاكوش، ومن يقول غير ذلك فهو إنسان ناكر للجميل.

وأضاف «عمر كمال» خلال لقائه في برنامج «شيخ الحارة» تقدم إيناس الدغيدي المذاع على قناة «القاهرة والناس» أن حمو بيكا في فترة كان صاحب الترند الأول في مصر ومشاركته هو وشاكوش مع حمو بيكا في الأغاني كان سبب من أسباب نجاحهم وشهرتهم في عالم المهرجانات.

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وعن مقولة حمو بيكا بأنه القائد والأخرين جنود رد المطرب عمر كمال: «حمو بيكا شخص غلبان وصاحب قلب طيب، وانا انسان قلبي أبيض واحب الخير للناس وكل زملائي، وحسن شاكوش لا يحمل الخير للي حوليه .

وأشار عمر كمال إلى أنه لم يحمل كرها لحسن شاكوش ولكنه لا يحب الصفار، وشاكوش شخص مش سالك من جواه للناس اللي حواليه وبيكا ممكن يتكلم كتير لكنه إنسان طيب.
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