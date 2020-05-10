عمر كمال: حمو بيكا سبب شهرتي .. وشاكوش مش سالك.. فيديو

قال المطرب عمر كمال ، إن مطرب المهرجانات حمو بيكا صاحب فضل عليه وسبب رئيسي في شهرته هو وحسن شاكوش، ومن يقول غير ذلك فهو إنسان ناكر للجميل.





وأضاف « عمر كمال » خلال لقائه في برنامج «شيخ الحارة» تقدم إيناس الدغيدي المذاع على قناة «القاهرة والناس» أن حمو بيك ا في فترة كان صاحب الترند الأول في مصر ومشاركته هو وشاكوش مع حمو بيكا في الأغاني كان سبب من أسباب نجاحهم وشهرتهم في عالم المهرجانات.





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وعن مقولة حمو بيكا بأنه القائد والأخرين جنود رد المطرب عمر كمال: «حمو بيكا شخص غلبان وصاحب قلب طيب، وانا انسان قلبي أبيض واحب الخير للناس وكل زملائي، وحسن شاكوش لا يحمل الخير للي حوليه .



