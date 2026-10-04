هل يرحل ياسر إبراهيم عن الأهلي؟ عروض مغرية ومنحة تعويضية على الطاولة

كشف الناقد الرياضي أحمد الخولي، خلال البرنامج الإذاعي «من بدري»، عن استمرار أزمة تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل تمسك إدارة القلعة الحمراء بالعرض المالي المقدم للاعب.

وأوضح أحمد الخولي أن إدارة الأهلي لا تنوي تقديم عرض مالي جديد أو منحة ترضية لياسر إبراهيم، بعد رفضه عرض الشباب السعودي، وتمسك النادي بالمقابل المادي الذي سبق تقديمه لتجديد عقد المدافع الدولي.

وقال إن ياسر إبراهيم أصبح منفتحًا على فكرة الرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود عروض مغرية من أندية سعودية وليبية، وهو ما يزيد من صعوبة المفاوضات بين الطرفين بشأن تجديد العقد.

منحة تعويضية لإنهاء أزمة ياسر إبراهيم

وأضاف الناقد الرياضي أن حصول ياسر إبراهيم على منحة تعويضية من بعض رجال الأعمال المنتمين للنادي الأهلي قد يمثل الحل الأخير لإنهاء أزمة تجديد عقده، وتقريب وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادي.

وتترقب جماهير الأهلي تطورات ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، في ظل أهمية اللاعب داخل صفوف الفريق، ورغبة الإدارة في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بالتزامن مع استمرار الخلاف حول المقابل المالي المناسب لتجديد التعاقد.