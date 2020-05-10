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توك شو

مش بحب النفاق.. عمر كمال يفتح النار على حسن شاكوش.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 08:08 م
عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش
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أسامة علي

قال المطرب عمر كمال، أن مشكلته مع الفنان حسن شاكوش ليست مادية فقط، معقبا:" لا نصب عليا ولا اكل حقي".

وأضاف كمال  فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية :"القاهرة والناس"،قائلا:" احنا بنتكلم لكن اللى فى القلب فى القلب، مش بحب النفاق والصفار والـ 100 وش".

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وتابع عمر كمال، لم أحصل على إى مقابل مادى من اغنية بنت الجيران، لافتا إلى أن الاغنية حققت رواجا كبيرا أثناء غيابة لتأدية حفلات فى الخارج، وتسليط الضوء فقط على حسن شاكوش،وعندما بدأت التحدث عن مشاركته فى الأغنية ونحاجها بوجوده بدأت المشكلة.

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلي قناة اون.

 

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