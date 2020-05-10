تحت تهديد الثعبان.. حمو بيكا يعتذر لـ هاني شاكر وحلمي بكر

دخل حمو بيكا فى حالة من الصدمة والذهول بعد رؤيته رامز جلال خلال الإجابة على فقرة الصور.





وقام المطرب الشعبي بالغناء لرامز جلال تحت تهديد الثعبان، قدم الاعتذار للفنان هاني شاكر والملحن حلمي بكر، قائلا :" انا اسف يا استاذ حلمي واسف يا امير الغناء العربي"





وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.



