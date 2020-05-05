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فن

جوهرة تستعرض جمالها في ليالي رمضان.. شاهد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل  الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت فى الصورة و هى متألقة  تستعرض جمالها، وكتبت معلقة على الصورة: " وقت التغيرات الكبيرة".

و نالت الصورة اعجاب متابعيها و كانت تعليقاتهم كالاتى: "جميلة جدا.. متالقة دايما.. ربنا يحفظك"

من ناحية أخرى، نفى باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة، حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال الشهير بأغنيتي "عود البطل" و"بنت الجيران".

وقال عمر كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": "هناك عمل فني يجمعني بجوهرة، وانتشرت صور تجمعني معها في أحد الكافيهات وتم استخدامها بشكل خاطئ".

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