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الجيش الأبيض يطمئن المصريين: مستمرون في خدمتكم.. ولن نستجيب لدعوات الاستقالة

الخميس 28/مايو/2020 - 09:25 م
الجيش الأبيض
الجيش الأبيض
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عبد الخالق صلاح
عرضت فضائية TEN مقطع فيديو لعدد من أعضاء جيش مصر الأبيض، وهم يوجهون رسائل إلى الشعب المصري، عقب الدعوات التي انطلقت مؤخرًا حول تقديم استقالاتهم.


وقال أحد الأطباء: "نحن مع مواصلة العمل وأداء الرسالة لأنه منذ دخولنا هذه الكلية علمنا أنها مهنة سامية تقدم خدمة للمواطنين ولا يجوز أن نتخلى عنهم في أي وقت من الأوقات".


وأضاف طبيب آخر: "نحن نخدم أهلنا وأولادنا وناسنا ولا يمكن أن نتخلى عن البلد في هذه الظروف لأنه معروف من صاحب هذه الدعوات لأنها دعوات مغرضة، ولا تقلقوا لن نستجيب لأي دعوة من دعوات الاستقالة ونحن فداء لأهلنا وفداء للشعب المصري".


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 154 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة ، من ضمنهم الـ 5359 متعافى.


وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
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