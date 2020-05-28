الجيش الأبيض يطمئن المصريين: مستمرون في خدمتكم.. ولن نستجيب لدعوات الاستقالة

عرضت فضائية TEN مقطع فيديو لعدد من أعضاء جيش مصر الأبيض ، وهم يوجهون رسائل إلى الشعب المصري، عقب الدعوات التي انطلقت مؤخرًا حول تقديم استقالاتهم .









وقال أحد الأطباء: "نحن مع مواصلة العمل وأداء الرسالة لأنه منذ دخولنا هذه الكلية علمنا أنها مهنة سامية تقدم خدمة للمواطنين ولا يجوز أن نتخلى عنهم في أي وقت من الأوقات".









وأضاف طبيب آخر: "نحن نخدم أهلنا وأولادنا وناسنا ولا يمكن أن نتخلى عن البلد في هذه الظروف لأنه معروف من صاحب هذه الدعوات لأنها دعوات مغرضة، ولا تقلقوا لن نستجيب لأي دعوة من دعوات الاستقالة ونحن فداء لأهلنا وفداء للشعب المصري".







