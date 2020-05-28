زيادة البلطي جنيهين.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس





أسعار السمك بأنواعه



وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 24 إلى 27 جنيها بزيادة جنيهين، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 20 إلى 23 جنيها والبلطي الأسواني بـ 37 جنيها.



وبلغ سعر سمك المكرونة المجمدة 30 جنيها.





وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 60 و 80 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 ، 38 جنيها.





سجل سعر كيلو سمك فليه بلطى من 30 الى 90 جنيها .





كما سجل المرجان2 نحو 38 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 35 جنيها.





ووصل سعر سمك موسى 80 جنيها للكيلو .





وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) ما بين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .







أسعار الجمبرى



وسجل وسجل سعر الجمبرى 1 ما بين 300 الى 370 جنيها.





وسجل سعر الجمبرى 2 ما بين 200 الى 270 جنيها.





وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد ما بين 85 الى 165 جنيها.

