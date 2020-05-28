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اقتصاد

زيادة البلطي جنيهين.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس

الخميس 28/مايو/2020 - 10:31 م
الاسماك و الجمبرى
الاسماك و الجمبرى
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آمنة عبد العظيم
ننشر أسعار الأسماك اليوم الخميس28 مايو 2020 بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.


أسعار السمك بأنواعه

وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 24 إلى 27 جنيها بزيادة جنيهين، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 20 إلى 23 جنيها والبلطي الأسواني بـ 37 جنيها.


وبلغ سعر سمك المكرونة المجمدة 30 جنيها.


وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 60 و 80 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 ، 38 جنيها.


سجل سعر كيلو سمك فليه بلطى من 30 الى 90 جنيها .


كما سجل المرجان2 نحو 38 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 35 جنيها.


ووصل سعر سمك موسى 80 جنيها للكيلو .


وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) ما بين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .


أسعار الجمبرى

وسجل سعر الجمبرى 1 ما بين 300 الى 370 جنيها.


وسجل سعر الجمبرى 2 ما بين 200 الى 270 جنيها.


وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد ما بين 85 الى 165 جنيها.
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