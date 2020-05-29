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كواليس خيانة عهد.. يسرا: اعتبرت نفسي في مهمة رسمية لاستكمال تصوير المسلسل

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:58 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الفنانة يسرا كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد" خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أن البعض كانت يتوقع عدم استكمال المسلسل خوفا من فيروس كوفيد 19، ولكنها فضلت الإستكمال دون توقف ولكن بضوابط وقائية معينة، وقالوا وقتها بيصوروا المسلسل ازاي وقت الكورونا.

وقالت "يسرا" خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" إنها اتخذت قرار باستكمال مسلسل "خيانة عهد" حتى لا يتضرر أحد بسبب وقف العمل، متابعة : "اعتبرت نفسي في مهمة رسمية  لان في ناس بتاكل عيش من ورايا".

وتابعت "يسرا" : كنا بنضرب بعض بالكوع أثناء التصوير خوفا من إنتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن  المنتج جمال العدل حرص على خفض أعداد فريق العمل 50% خاصة من هم خلف الكاميرات.

وقالت: إنهم كانوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية الصحية والكشف المستمر أثناء الدخول والخروج وقياس درجات الحرارة واستخدام المطهرات والمعقمات أثناء التصوير، منوهة إلى أنها كانت تتناول فيتامين سي والغرغرة كل ساعة واستخدام المطهرات.

وأشارت إلى أن كثير من مجتمعنا لا يستوعب مدى خطورة فيروس كورونا المستجد ويتعامل بشكل عادي.
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