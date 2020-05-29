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مؤلف مسلسل خيانة عهد عن العمل مع يسرا: بدأت من نقطة عالية جدا

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:01 ص
السيناريست احمد عادل
السيناريست احمد عادل
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أسامة علي
قال  السيناريست أحمد عادل مؤلف مسلسل خيانة عهد بطولة الفنانة يسرا عن سعادته البالغة بنجاح المسلسل.

وأضاف عادل خلال استضافته ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، عن سعادته البالغة أيضا بالعمل مع الفنانة يسرا قائلا:"فرق معايا نفسيا أنى ابتديت معاها بدأت من نقطة عالية جدا".

وكشف  أحمد عادل عن تعرضه لموقف كوميدي مع والدته، بعد عرض الحلقة الخاصة بوفاة هشام،حيث قالت له "أنت مريض"،ثم تركت المنزل. 

ومن جانبها أشادت الفنانة يسرا بالسيناريست أحمد عادل قائلة:" أحمد كان أمين جدا علينا وطول الوقت كان بيفكر ازاى يعمل الصح لكل الشخصيات فى المسلسل".

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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