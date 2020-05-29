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فن

إيمان العاصي تنشر صورا مع ابنتها وتوجه لها رسالة .. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:17 ص
إيمان العاصي
إيمان العاصي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة ايمان العاصي جمهورها بمجموعة من الصور لها مع ابنتها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إيمان العاصي على الصورة التي ظهرت بها مع نجلتها قائلة " حب غير مشروط".

يذكر أن إيمان العاصى اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.

وأكدت أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل يكمل الآخر، لافتة إلى أن ما يهمها هو مضمون الشخصية التي تجسدها ومدى نجاحها.

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