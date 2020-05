عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف

وظهرت ايمان بإطلالة كاجوال بتوب كت باللون الأحمر مكشوف الصدر على بنطلون جينز، وأكملت إطلالتها بنظارة حمراء صغيرة على موضة 2020.





واعتمدت ايمان العاصي مكياج هادئ برسمة عين من الايلانير تسريحة شعر بسيطة جدا غير متكلفة ، وانهالت عليها التعليقات مجرد نشرها للصورة





وكانت أبرز التعليقات " عود البطل ملفوف" وكتبت ايمات في تعليق علي الصورة " And sometimes, against all odds, against all logic, we hope 🌾









نشرت الفنانة ايمان العاصي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة جديدة.