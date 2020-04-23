بنفس اللوك.. إيمان العاصي تخطف الأنظار برفقة ابنتها

شاركت الفنانةإيمان العاصي جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت إيمان العاصي وابنتها بنفس اللوك مرتدية تيشيرت باللون البرتقالى مكشوف الاكتاف، ووضعت الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك الفاتح وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة. واعتمدت إيمان العاصي على الظهور برفقة ابنتها بشكل مضحك من خلال استخدام فلتر النظارة على ابلكيشين سناب شات.وجهت الفنانة إيمان العاصي التهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان ، متمنية ان يحفظ الله مصر وأهلها من فيروس كورونا والذى اصاب شعوب العالم ، وان نلتزم بالتعليمات الصحية والبقاء فى المنازل View this post on Instagram L O V E 🧡 A post shared by emanelassiofficial (@emanelassiofficial) on Apr 23, 2020 at 11:13am PDT