بنفس اللوك.. إيمان العاصي تخطف الأنظار برفقة ابنتها

شاركت الفنانة

جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وجهت الفنانة إيمان العاصي التهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان ، متمنية ان يحفظ الله مصر وأهلها من فيروس كورونا والذى اصاب شعوب العالم ، وان نلتزم بالتعليمات الصحية والبقاء فى المنازل



