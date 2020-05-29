هجوم شرس من الجمهور على خالد الغندور.. ورد ناري من بندق

شن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، هجوما ناريا على منتقديه بعد تعرضه لحملة من الانتقادات الشرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "ناس بتقول مش إعلامي و دمي ثقيل و بتكلم في تفاهات ومصلحجي و بطبل لمرتضى و طبعا دول معروفين مين وعايزين ايه سواء مشجعين او بعض ما يقال عنهم صحفيين او اعلاميين.









وتابع: أنا يا سيدي شايف انك حر في رأيك بس خلي عندك دم و لا تدخل على صفحتي و تعلق عشان كده اسمها شيزوفرينيا.









وأكمل الغندور: أنا مش بحب يكون عندي ناس كتير عشان انا مش بكسب من اليوتيوب ولا عايز بس انا عارف ان الكلام في الحق بيزعل اوي.









وشن الغندور هجوما ناريا على النادي الأهلي وجماهيره، واتهمهم بتزوير العديد من الأمور التي تخص القلعة البيضاء في الآونة الأخيرة.









ووصف الغندور الجماهير خلال بث حي ومباشر له عبر صفحته الرسمية، بالمزورين.









وقال الغندور: يوجد مجموعة من الشباب الزائفين المغرضين الذين تسببوا في قتل مشجع وحريق اتحاد الكرة وحريق الشرطة، يزورون وليس جديدا عليهم ولا غريب فعل التزوير.







