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رياضة

ننتظر رجالا يقدرون الرجال .. منشور غامض من تركي آل الشيخ

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:37 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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عمرو ابوبكر
ألمح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى ابتعاده عن أحد الأندية التي كان يقدم لها العون والدعم. 

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "إذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي ... 

وتابع: وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيرو في حاجه ... الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال!

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ يملك نادي الميريا الاسباني الذي يلعب في الدرجة الأولى، ويسعى للصعود والمشاركة مع الكبار.

وغضب بعض الجماهير الأهلاوية المتابعين لصفحة آل الشيخ، ورددوا مجموعة من التعليقات الغاضبة.
ننتظر رجالا يقدرون الرجال .. منشور غامض من تركي آل الشيخ
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