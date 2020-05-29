الصين تتعافى.. صفر وفيات وإصابات جديدة بكورونا

أعلنت الصين للمرة الثانية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد داخل أراضيها، عدم تسجيل أي إصابة جديدة أو حالة وفاة بالوباء.





وقالت لجنة الصحة الصينية في بيان نشرته وكالة "شينخوا" الرسمية: "لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".





ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الصين للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس.





وشهدت الصين تراجعا كبيرا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا منذ مارس، بعد أن ساعدتها القيود الصارمة على تنقل الناس، في السيطرة على الوباء في مناطق كثيرة من البلاد.



