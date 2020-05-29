AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تتعافى.. صفر وفيات وإصابات جديدة بكورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت الصين للمرة الثانية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد داخل أراضيها، عدم تسجيل أي إصابة جديدة أو حالة وفاة بالوباء. 

وقالت لجنة الصحة الصينية في بيان نشرته وكالة "شينخوا" الرسمية: "لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الصين للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس.

وشهدت الصين تراجعا كبيرا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا منذ مارس، بعد أن ساعدتها القيود الصارمة على تنقل الناس، في السيطرة على الوباء في مناطق كثيرة من البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تعلن عن حصيلة جديدة لمصابي ووفيات كورونا

لليوم الثاني.. الصين تخرج من قائمة إصابات كورونا

بكين تتعافى من كورونا.. مدارس الصين تستأنف عملها من جديد

عدد مخيف.. إصابات كورونا تتجاوز ربع المليون في العالم

الصين تقضي على كورونا.. بكين تحتفل وترفع علم دولتها بعد انتصارها على الفيروس.. شاهد

لليوم الثالث على التوالي… بؤرة فيروس كورونا في الصين تسجل «صفر إصابات جديدة»

ترشيحاتنا

دفع واشترى بفلوسه .. بشرى تدافع عن محمد رمضان بعد أزمة فيديو الفنان الإسباني

بعد تردد اسم كوليبالي الهارب من الأهلي.. تعرف على أبرز الهاربين في الدوري المصري

أخبار الرياضة: خالد الغندور يتهم جماهير الأهلي.. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كيفية حفظ القرآن الكريم.. إليك أسهل طريقة

لخسارة 3 كيلو في ثلاثة أيام.. نظام الديتوكس لتنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

في أحدث جلسة تصوير .. رحاب الجمل بمكياج مختلف.. والجمهور: يعنى كده مش هنعرفك ياعبير

أحدث أسلحة كورونا.. قناع مبتكر يحمل ملامح الوجه.. صور