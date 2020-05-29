محافظ الوادي الجديد: تحديد إصابات كورونا في 13 منطقة بالمحافظة

كشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن مواقع ومناطق الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" مشيرًا إلى ارتكازها بـ 13 منطقة في 4 مراكز إدارية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ ، أن ظهور الحالات الإيجابية في 4 مراكز هي (الخارجة – الداخلة – باريس ـ بلاط) وذلك في مناطق: "مدينة الخارجة، موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة- الشيخ والي- أسمنت – عزب القصر – غرب الموهوب- الجديدة بالداخلة، " جورمشين 7 " بباريس، ومدينة بلاط.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تخصيص رقمين هما (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم.

وكانت قد سجلت محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الخميس، 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركزي الخارجة والداخلة، وارتفاع حالات الإصابة بالمرض إلى 68 حالة منهم 8 حالات وفاة و33 حالة تعاف.