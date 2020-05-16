في عز الحر.. أمطار غزيرة تضرب مدينة الخارجة بالوادى الجديد

تعرضت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد لموجة عارمة من الطقس السيئ بعد عصر اليوم السبت شملت سحب كثيفة أعقبها سقوط أمطار غزيرة على أحياء مدينة الخارجة تسببت فى غرق شوارع المدينة.





أعلنت محافظة الوادي الجديد عن كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة، لإرشاد قادة السيارات بتوخي الحذر وعدم تعدي السرعات المقررة.





وكانت مراكز وقرى محافظة الوادى الجديد لسقوط أمطار خفيفة أول أمس الخميس سبقتها شبورة ترابية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على عدة مناطق متفرقة في بالمحافظة، مما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الافقية والرأسية، خاصة على الطرق السريعة، ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.





وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.





وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار والانتهاء من عمل جسور حماية وإعاقة في المواقع الأكثر عرضة للسيول.





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