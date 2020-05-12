محافظ الوادي الجديد: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف الزملوط، إلى أن إجمالي الحالات المصابة حتى اليوم، 40 حالة، وحالات الوفاة إلى 4 ، بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 8.

ولفت محافظ الوادي الجديد، إلى تركيب بوابة تعقيم للأفراد بمدخل مستشفى الفرافرة المركزي، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٤٦ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأكد المحافظ، البدء في صرف المساعدات العينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي بباقي مراكز المحافظة بعد الانتهاء من الصرف بمركز الداخلة مع استمرار تيسير إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالبنك الزراعي وفروع البريد المصري حتى ١٤ مايو الجاري.