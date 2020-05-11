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محافظات

ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 8 بالوادي الجديد

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:44 ص
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادى الجديد عن ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 8 حالات، وذلك بعد تعافى إحدى الحالات المصابة أمس الأحد ووصولها للمحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي بملوي فيما استقرت حالات الإصابة بالفيروس بواقع 42 حالة إيجابية حتى اليوم .

وكان محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط أعلن في تصريحات صحفية، أن هناك 150 شخصًا انهوا فترة الحجر الصحي داخل منازلهم بعد قضاء مدة 14 يومًا، مشيرًا أن جميعهم مخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا وان المحافظة قدمت كافة الدعم لهم طوال فترة تواجدهم بمنازلهم.

ولفت الزملوط إلى إنه يجرى يوميًا تعقيم وتطهير منازل الحالات المصابة بفيروس كورونا والاحياء والشوارع الخاصة بالحالات المخالطة لها، كما تم التنسيق مع العمد والمشايخ وقوات الأمن لإلزام المواطنين بالحجر الصحي لافتًا أن هناك غرامات مالية على المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي، وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا، لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، ومتابعة تلك الأسر من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد التزامهم بفترة العزل المقررة، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وفي ذات السياق أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا حتى مساء أمس الأحد.

وأضاف الزملوط، أن إجمالي الحالات المصابة حتى اليوم 40 حالة وحالات الوفاة 4 حالات فقط، بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 8 حالات.


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