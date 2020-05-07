AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ارتفاع إصابات كورونا في الوادي الجديد إلى 34 حالة

الخميس 07/مايو/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
Advertisements
منصور أبو العلمين

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد في بيان، إن المحافظة سجلت حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمدينة موط، ليصبح إجمالي الحالات المصابة بالمحافظة 34 حالة، بالإضافة إلى سلبية نتائج المسح لـ 265 حالة جميعهم من العاملين والمترددين على مستشفى الداخلة والخارجة العام والمخالطين للحالات المصابة، وتعافي 5 حالات وعودتهم إلى منازلهم من مستشفيات العزل بأبوتيج وإسنا. 


وقال الزملوط، في بيان، الخميس، إنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر.


وتابع الزملوط، إنه جرى البدء في تجهيز الوحدة الصحية بقرية الشيخ والي بالداخلة لاستقبال مرضى الأورام، لتلقي جرعات العلاج الكيماوي، اعتبارًا من السبت المقبل، مع البدء في صرف مساعدات عينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي بـ 6 قرى بمركز الداخلة، وجار استكمال عمليات الصرف بباقي القري والمراكز. 


وأشار المحافظ، إلى تعافي أحد حالات الإصابة ووصولها للمحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي بأبو تيج مع تواصل أعمال متابعة الأسر المعزولة بمنازلهم من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد التزامهم بفترة العزل المقررة. 

اقرأ أيضاً:

لقمة العيش.. العمالة اليومية بالوادي الجديد تتحدى حرارة الجو في نهار رمضان

المحيبس.. قصة أول مئذنة تاريخية لإحياء ليالي رمضان في الوادي الجديد

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. سحب 39 عينة من الطاقم الطبي بمستشفى الداخلة في الوادي الجديد

بعد وفاة أول سيدة مصابة بـ كورونا فى الوادي الجديد.. غلق جزئى لمستشفى الداخلة

بعد إصابة 13 حالة بالفيروس.. تفاصيل وتطورات أزمة كورونا داخل مستشفى الداخلة العام

محافظ الوادي الجديد يقرر دعم أسر الحالات المصابة بكورونا

بسبب كورونا.. محافظ الوادي الجديد يلتقي نواب البرلمان وممثلي النقابات والغرفة التجارية

الوادي الجديد تكشف آخر إحصائيات كورونا في المحافظة

ترشيحاتنا

بعد قليل.. نظر تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحي الكاميرا

نجم الزمالك يفضح رامز جلال عن طريق الحضري وزيدان

نجم المنتخب يكشف شرط الإسماعيلي الوحيد لبيع باهر المحمدي لـ الأهلي

صنفان من البشر تزداد وسوسة الشيطان لهما.. ووسيلتان للتغلب عليه

شاركوا في إفطار جماعي.. تفاصيل القبض على مجموعة شباب في بولاق الدكرور

دراسة: فيروس كورونا يتحول لدرجة عالية من الشراسة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور

رغم التحذيرات من كورونا.. مواطنون: تلال القمامة تحاصر شوارع طنطا.. شاهد

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان