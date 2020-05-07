ارتفاع إصابات كورونا في الوادي الجديد إلى 34 حالة

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد في بيان، إن المحافظة سجلت حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمدينة موط، ليصبح إجمالي الحالات المصابة بالمحافظة 34 حالة، بالإضافة إلى سلبية نتائج المسح لـ 265 حالة جميعهم من العاملين والمترددين على مستشفى الداخلة والخارجة العام والمخالطين للحالات المصابة، وتعافي 5 حالات وعودتهم إلى منازلهم من مستشفيات العزل بأبوتيج وإسنا.





وقال الزملوط، في بيان، الخميس، إنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر.





وتابع الزملوط، إنه جرى البدء في تجهيز الوحدة الصحية بقرية الشيخ والي بالداخلة لاستقبال مرضى الأورام، لتلقي جرعات العلاج الكيماوي، اعتبارًا من السبت المقبل، مع البدء في صرف مساعدات عينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي بـ 6 قرى بمركز الداخلة، وجار استكمال عمليات الصرف بباقي القري والمراكز.





وأشار المحافظ، إلى تعافي أحد حالات الإصابة ووصولها للمحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي بأبو تيج مع تواصل أعمال متابعة الأسر المعزولة بمنازلهم من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد التزامهم بفترة العزل المقررة.

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