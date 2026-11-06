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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| مصطفى بكري: السيسي قائد يشعر بمعاناة الناس ويدرك معنى التضحية.. المتحدث العسكري: كل عمليات مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تتم داخل الحدود المصرية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الحكومة: نضع خطة لخفض استهلاك الكهرباء بالمقار الحكومية ولا تخفيف للأحمال بالنسبة للمواطنين
أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء يقر ضوابط لترشيد الإنفاق العام داخل الحكومة.


بشرى من متحدث الوزراء.. حوافز جديدة لهؤلاء وزيادة مرتقبة للأجور إلى 15 ألف جنيه
أعلن المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إقرار حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس يُصرف مع بداية كل عام دراسي جامعي لمدة 9 أشهر.


مصطفى بكري: مصر ليست ضد التنمية الاقتصادية في إثيوبيا ولا تعارض حق الشعب الإثيوبي في التنمية
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك تطورات مهمة وخطيرة في العلاقات المصرية الإثيوبية، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن دعم مصر في مشروعات النيل، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة حول حقيقة الموقف الإثيوبي: هل تتجه أديس أبابا نحو تعاون حقيقي مع القاهرة، أم تحاول توظيف ملف مياه النيل كورقة ضغط ومساومة سياسية؟


«بلاش ترموا القمامة في الشوارع».. تحذير من الخدمات البيطرية بشأن كلاب الشوارع
أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن التعامل مع الكلاب الضالة أو التي تمثل خطرًا على المواطنين يتم وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023، موضحًا أن التشريع يستهدف الحفاظ على الصحة العامة ووضع ضوابط لحيازة الحيوانات والتعامل معها.


نقيب الفلاحين: مصر تستورد أطعمة للكلاب والقطط بـ350 مليون دولار سنويًا
كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن حجم الإنفاق على تربية الحيوانات الأليفة في مصر، مشيرًا إلى أن هناك نحو 700 ألف كلب تتم تربيتها داخل المنازل، فضلًا عن استيراد أعداد من الكلاب الأجنبية لتربيتها واستخدامها في أغراض مختلفة.


مصطفى بكري: السيسي قائد يشعر بمعاناة الناس ويدرك معنى التضحية
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد ينتمي إلى تراب هذا الوطن، ويشعر بمعاناة المواطنين ويدرك جيدًا معنى التضحية، مشيرًا إلى أنه لا يبحث عن مصلحته الشخصية، وإنما يضع مصلحة الوطن والحفاظ على مقدراته في مقدمة اهتماماته.


أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة
طمأن حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، المواطنين بشأن توافر الخضروات والفاكهة في الأسواق، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلات تتعلق بحجم المعروض خلال الفترة الحالية أو المقبلة.


المتحدث العسكري: كل عمليات مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تتم داخل الحدود المصرية
كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، تفاصيل  الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية .


المتحدث العسكري: بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب السبت المقبل
كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، تفاصيل المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية.


المتحدث العسكري: الهدف من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها
وقال أحمد عتمان، خلال مؤتمر صحفي، إن الهدف من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب هو فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها.

المتحدث العسكري مصطفى بكري بكري الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو

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