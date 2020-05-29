طلاب مصابون بـ كورونا.. برلماني يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة

وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس، تسجيل 1127 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، في مقابل 29 حالة وفاة، لتسجل مصر بعد مرور أكثر من 20 ألف حالة مصابة بعد أكثر من شهرين ونصف من تسجيل أول حالة.



