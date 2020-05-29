طلاب مصابون بـ كورونا.. برلماني يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة

طالب النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لحين انتهاء فترة تفشي فيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن الدولة على أعقاب ذروة تفشي الفيروس خلال الأسبوعين القادمين وفقا لتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وأوضح كمال الدين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الوضع الحالي لا يحتمل المجازفة بإجراء الامتحانات خوفا على حياة الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا والتي تخطت الألف حالة يوميا، مردفا: "إذا أجرينا مسحات للكشف على طلاب الثانوية العامة سنجد العديد منهم مصاب بالفيروس".
وأكد النائب صعوبة السيطرة على انتشار الفيروس داخل اللجان نتيجة عدم توفر المساحات والأعداد الكافية لتحقيق التباعد الاجتماعي، بجانب كثرة التجمعات الناتجة عن اختلاط الطلاب خلال فترة الراحة بعد الامتحان، فضلا عن تجمع أولياء الأمور خارج المدارس، وغيرها من المخالفات التي تساعد على انتشار الفيروس.
وطالب النائب بالانتظار لحين انحسار الفيروس وانتهاء فترة الذروة، على أن يتم وضع خطة متكاملة من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن كيفية إجراء الامتحانات وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم اتباعها خلال الامتحانات وما الضمانات التي تجعل الطالب مطمئنا على حياته داخل اللجنة.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس، تسجيل 1127 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، في مقابل 29 حالة وفاة، لتسجل مصر بعد مرور أكثر من 20 ألف حالة مصابة بعد أكثر من شهرين ونصف من تسجيل أول حالة.
وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.